agenzia

Alla vigilia della Bce

MILANO, 16 APR – Le Borse europee riducono le perdite nel finale di seduta mentre lima il calo il Dow Jones a Wall Street. Milano è passata in rialzo (+0,42%) con Campari in vetta (+2,38%). Londra è in parità (+0,02%) Francoforte cede lo 0 ,17%, Parigi lo 0,45%. Domani si riunisce la Bce dalla quale il mercato attende un taglio dei tassi.

