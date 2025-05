Borsa: Europa pesante con i future Usa, Francoforte -1,2%

agenzia

In rosso dell'1% quelli sul Nasdaq. Timori su economia e tassi

MILANO, 06 MAG – Si appesantiscono le Borse europee nel corso della mattinata con gli investitori preoccupati per l’andamento dell’economia globale, l’effetto dei dazi sugli utili aziendali e l’assottigliarsi, alla vigilia della riunione della Fed, delle scommesse su nuovi tagli dei tassi. Francoforte indossa la maglia nera (-1,2%) dopo che i franchi tiratori hanno ‘impallinato’ il candidato cancelliere Friederich Merz nel primo voto in Parlamento, seguita a distanza da Parigi (-0,6%), Milano (-0,5%) e Londra (-0,02%). Pesanti i future su Wall Street con quelli sul Nasdaq in calo di circa l’1% e quelli sull’S&P 500 dello 0,7%.

