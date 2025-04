Borsa: Europa piatta dopo Wall Street, Milano positiva (+0,8%)

agenzia

Euro e oro positivi, spread Btp-Bund in calo. Calma Generali

MILANO, 24 APR – Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l’avvio contrastato di Wall Street. La Borsa migliore è quella di Milano, che sale dello 0,8% grazie anche a Stm che cresce del 6% dopo i conti leggermente migliori delle aspettative. L’euro è in rialzo di circa mezzo punto percentuale contro il dollaro a quota 1,136. Lo spread tra Btp e Bund è in lieve calo rispetto all’avvio a 110 punti base. Oro sempre forte e in aumento di circa un punto percentuale sui 3.330 dollari all’oncia. Nel settore energia bene il petrolio (+1,1%) che prova a raggiungere i 63 dollari al barile, mentre è in calo di un punto percentuale il gas ad Amsterdam a 33,7 euro al Megawattora. In Piazza Affari in questo contesto Saipem e Prysmian aumentano di tre punti percentuali, bene anche Mediobanca e Mps in crescita entrambe del 2,3% anche sulla prospettiva che ora, dopo l’assemblea delle Generali, il braccio di ferro nel mondo finanziario si sposta sull’offerta della banca toscana per piazzetta Cuccia. Più tranquillo il titolo del Leone, in rialzo di circa un punto percentuale sostanzialmente in linea con il listino a 31,5 euro. Tra i gruppi a elevata capitalizzazione di Milano qualche vendita su Unicredit e Fineco, limate entrambe dello 0,7%.

