Borsa: Europa poco mossa dall’inflazione Ue, guarda alla Fed

agenzia

Listini ben impostati, i bond reggono il dato sotto le attese

MILANO, 31 LUG – Le Borse europee proseguono la seduta in territorio positivo e senza troppi contraccolpi dopo che il dato sull’inflazione nell’eurozona a luglio, contrariamente alle attese, ha segnato un leggero rialzo, attestandosi al +2,6%. Londra avanza dell’1,4%, Parigi dell’1,1%, Francoforte dello 0,5% mentre Milano oscilla sulla parità. Lieve peggioramento sul mercato dei bond, che deve rinviare i festeggiamenti per l’atteso taglio dei tassi a settembre da parte della Bce: i rendimenti, in lieve calo nel corso della mattinata, si appiattiscono, restando comunque frazionalmente positivi: quelli del Btp si riducono di un punto base al 3,68%, con lo spread con il Bund inchiodato a 135 punti base. Ora l’attenzione degli investitori si sposta Oltreoceano dove in serata la Fed comunicherà le sue decisioni di politica monetaria e potrebbe aprire qualche spiraglio per un taglio dei tassi dopo l’estate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA