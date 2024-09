Borsa: Europa positiva con Wall Street, giù titoli della difesa

agenzia

A Milano giù Leonardo (-3,9%), debole anche Mps

MILANO, 17 SET – Sono positive le Borse europee così come Wall Street alla vigilia del taglio dei tassi della Fed che gli investitori scommettono possa essere pari allo 0,5% piuttosto che a 0,25%. A dare slancio ai listini contribuiscono i dati sulle vendite retail saliti inaspettatamente ad agosto. Bene Francoforte (+0,8%) e Parigi (+0,77%). In generale soffrono i titoli della difesa per gli auspici di almeno un cessate il fuoco in Ucraina. A Milano (+0,74%) Leonardo è la peggiore nel paniere principale (-3,95%) seguita da Mps (-1,4%) con Unipol (+0,49%) poco interessata ad acquisire una quota se non in caso di accordi di bancasurance. Brilla invece Nexi (+4,58%). Sul podio anche Iveco (+3,66%) e Stm (+2,93%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA