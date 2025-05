Borsa: Europa positiva con Wall Street, scende solo Londra

agenzia

A Milano (+1,4%) vola Prysmian

MILANO, 08 MAG – Le Borse europee proseguono nel complesso bene intonate dietro a Wall Street. Madrid si muove sotto la parità (-012%) e ha cambiato direzione anche Londra (-0,3%) dopo il taglio dei tassi, in un consiglio spaccato, e le previsioni della Bank of England. Parigi guadagna lo 0,81%, Francoforte lo 0,77% e Milano l’1,4%. A Piazza Affari vola Prysmian (+6,5%) sulla scia della trimestrale, Stellantis (+3,19%) e Iveco (+2,7%) e pure Mediolanum (+2,8%) anch’essa grazie ai conti. Deboli A2a (-1,6%), Enel (-1,27%) in attesa dei risultati e Recordati (-0,36%). Brembo ha invece ridotto le perdite (-0,61%) dopo uno scivolone per i numeri del trimestre deludenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA