Borsa: Europa ripiega insieme a Wall Street

agenzia

In calo Parigi, Francoforte e Madrid

MILANO, 12 AGO – Con Wall Street che gira in negativo e la predisposizione dei mercati alla volatilità anche in Europa gli indici passano al ribasso. Parigi allarga le perdite allo 0,4%, Francoforte scivola in calo dello 0,08%, Madrid dello 0,22 per cento. Milano riduce i guadagni allo 0,36% e Londra allo 0,39% con l’indice della regione, l’Euro Stoxx 50 che cede lo 0,12 per cento.

