Borsa: Europa sale coi dati Usa, bene i future a Wall Street

agenzia

Milano piatta, bene i titoli di Stato. In calo petrolio e gas

MILANO, 29 MAG – Le Borse europee avanzano a passo lento in attesa dell’avvio di Wall Street e dopo che i dati macro americani disegnano un’economia ancora debole, con richieste di sussidi di disoccupazione superiori alle attese e una revisione al ribasso della spesa per consumi personali del primo trimestre mentre il dato finale del Pil dei primi tre mesi è migliorato dal -0,3% della prima lettura a -0,2%. Parigi sale dello 0,4%, Londra e Francoforte dello 0,1% mentre Milano è invariata. Avanzano decisi i future a Wall Street, con l’S&P 500 che sale dello 0,7% e il Nasdaq dell’1,2%, in scia ai risultati di Nvidia e alla sfida che un tribunale americano ha lanciato ai dazi di Trump, dichiarandoli illegali. A Milano si mettono in luce Stm (+2,4%), Stellantis (+1,6%), Brunelli Cucinelli (+1,5%), Mediobanca (+1,4%), Unipol (+1,2%) e Pirelli (+1,2%) mentre arrancano Leonardo (-1,9%), Buzzi (-1,3%), Generali (-1,1%), Snam (-0,8%) e Terna (-0,8%), in una seduta debole per le utilities. In calo i rendimenti dei titoli di Stato, con il Btp che cede due punti base al 3,507% mentre lo spread si mantiene attorno ai 98 punti base. Sul fronte energetico fiacco il petrolio (-0,5%), con il Wti a 61,52 dollari al barile, mentre scivola il gas con i future Ttf in calo del 2,4% a 35,81 euro al megawattora.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA