Borsa: Europa sale coi dati Usa, recuperano i bond

agenzia

Milano sale con Tim, soffre Mps. Parigi debole in vista del voto

MILANO, 04 SET – Le Borse europee restano ben intonate dopo i dati sul mercato del lavoro americano che rafforzano le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Francoforte sale dello 0,7%, Milano dello 0,5% e Londra dello 0,3% mentre resta in rosso Parigi (-0,3%), che sconta le preoccupazioni per la tenuta del governo. Leggermente positivo anche l’avvio di Wall Street, con il Nasdaq e l’S&P 500 che salgono dello 0,1%. Recuperano terreno i bond, i cui rendimenti continuano a scendere dopo i dati non troppo brillanti sul mercato del lavoro Usa, che alimentano le attese di due tagli dei tassi da parte della Fed quest’anno mentre in Europa i bond beneficiano delle parole del presidente francese Emmanuel Macron, che in caso di caduta del governo, nel voto di fiducia di lunedì, ha detto che cercherà di evitare elezioni anticipate. Il Btp è in calo di 4 punti base, al 3,57%, con lo spread in flessione a 85 punti, gli Oat francesi cedono 4 punti base, i Treasury e i Gilt britannici 2 punti base. A Piazza Affari si mettono in luce Tim (+3,8%), Snam (+2,2%), Popolare di Sondrio (+2,1%), Terna (+2%) e Generali (+2%) mentre scivolano Leonardo (-3,3%), Diasorin (-3%), Mps (-2,3%), Mediobanca (-1,8%) e Moncler (-1,2%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA