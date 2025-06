Borsa: Europa sale con Wall Street, le banche frenano Milano

agenzia

Le scommesse sulla Fed spingono i bond e frenano il dollaro

MILANO, 04 GIU – Proseguono in rialzo le Borse europee dopo l’avvio positivo di Wall Street con Londra che sale dello 0,3%, Francoforte e Parigi dello 0,4% mentre Milano è poco mossa (+0,01%), appesantita dalle vendite sui bancari. Sul fronte dei titoli di Stato scendono i rendimenti dei Treasury dopo che i dati deboli sul mercato del lavoro americano hanno ridato forza alle scommesse per due tagli dei tassi da parte della Fed nel 2025. In Europa i bond sono fermi in attesa delle indicazioni che arriveranno domani, insieme a un nuovo taglio dei tassi, dalla Bce: il rendimento dei Btp si attesta al 3,49% mentre lo spread è poco mosso attorno ai 97 punti. I segnali di debolezza dell’economia Usa pesano sul dollaro, in calo dello 0,2% sull’euro, a 1,139 euro. A Piazza Affari vola Stm (+9,8%) in scia ai venti di ripresa sul settore dei semiconduttori, seguito da Campari (+5%), Prysmian (+2,3%), Iveco (+2,1%), Interpump (+2%) e Saipem (+2%) mentre scivolano Mediobanca (-2,9%), per cui si è concluso il rastrellamento di azioni in vista dell’assemblea, Leonardo (-2,9%), Mps (-2,7%), Unicredit (-1,1%) e Mediolanum (-0,8%).

