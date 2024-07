Borsa: Europa volatile, Parigi +0,12%, Londra -0,08%

agenzia

MILANO, 17 LUG – Avvio in calo per le Borse europee e una tendenza alla volatilità che le fa oscillare. Parigi recupera terreno e sale dello 0,18%, Francoforte annulla le perdite (+0,00%) mentre Londra resta in calo dello 0,12% e Milano poco sotto la parità (-0,04%). La nuova stagione degli utili nel secondo trimestre non riesce a ravvivare l’ottimismo degli investitori e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sui semiconduttori continuano a pesare, commentano gli analisti. Le azioni tecnologiche guidano il calo, con Asml che perde il 4,8%, Adidas invece con un rimbalzo del 5% raggiunge un record intraday dopo i ricavi migliori delle attese e il rialzo alle previsioni sugli utili operativi.

