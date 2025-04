Borsa: Francoforte allunga +3,1% con i futures su Wall Street

agenzia

Cala la tensione su dazi e Fed. La tedesca Sap vola con i conti

MILANO, 23 APR – Allungano ancora il passo le Borse europee dietro ai futures Usa. In testa c’è Francoforte che guadagna oltre il 3,1% grazie a Sap: è in volo del 10% per la trimestrale migliore delle attese e trascina altri tecnologici come i gruppi di semiconduttori. Il calo di tensione nei rapporti fra Trump e Powell e soprattutto sul fronte dei dazi spinge Parigi in rialzo del 2,3%, Milano di un più modesto 1,5%. A Piazza Affari brillano Stm e Nexi (entrambe +4,8%) quest’ultima sulla scia dei ricavi preliminari saliti del 3,7% nel trimestre.

