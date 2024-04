Borsa: giù l’Europa con il greggio in rialzo, attesi i dati Usa

agenzia

Francoforte e Parigi -1,1%

MILANO, 05 APR – Dopo essere arrivati a ritoccare i massimi nelle ultime settimane, perdono terreno i listini europei sulla scia del calo di Wall Street giovedì. Le vendite colpiscono tutti i comparti con la sola eccezione dell’energia, aiutata dal fatto che le tensioni in Medioriente, con l’acutizzarsi del fronte Israele-Iran, hanno spinto il petrolio a 91 dollari al barile, un valore che non vedeva da ottobre scorso. Francoforte segna una perdita dell’1,13% dopo che gli ordini di fabbrica a febbraio sono scesi più del previsto (-10,6%) anno su anno e saliti (+0,2%) meno delle attese sul mese precedente. Parigi è in ribasso dell’1,2%, Londra dell’1,01%. A Milano (-1,33%) si muove in controtendenza solo l’Eni (+0,99%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA