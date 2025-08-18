agenzia
Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,29%
Shanghai segna in avvio un incremento dello 0,43%
PECHINO, 18 AGO – La Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio positivo: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,29%, attestandosi a 25.342,35 punti. Il Composite di Shanghai segna in avvio un incremento dello 0,43% a 3.712,50 punti, mentre quello di Shenzhen registra un progresso dello 0,48% attestandosi a quota 2.311,72.
