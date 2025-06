agenzia

E' il valore perso oggi dai principali listini europei

MILANO, 13 GIU – L’attacco di Israele all’Iran manda in fumo 185 miliardi di euro in Europa. E’ il valore in termini di capitalizzazione lasciato sul campo in una sola seduta dai principali listini di borsa del Vecchio Continente, che passano a 19.891 a 19.706 miliardi di capitalizzazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA