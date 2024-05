agenzia

Milano resta indietro -0,4%

MILANO, 08 MAG – Le Borse europee proseguono positive anche con l’apertura in calo di Wall Street. Londra sale dello 0,44%, Parigi dello 0,83%, Francoforte dello 0,29% e solo Milano resta indietro, in negativo, lasciando lo 0,4 per cento.

