agenzia

Parigi -1,17% e Francoforte -1,8%

MILANO, 19 FEB – Chiudono in rosso i listini in Europa. Francoforte è maglia nera con un calo dell’1,8%, Madrid l’1,63%, Parigi ha perso l’1,17%, Londra lo 0,62% e Milano lo 0,53 per cento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA