agenzia

Parigi +0,45%, Londra +0,09%

MILANO, 25 APR – Le Borse in Europa si mantengono in rialzo fino alla chiusura, nonostante la flessione dei listini a Wall Street. Francoforte ha guadagnato lo 0,81%, Parigi lo 0,45% e Londra ha chiuso poco variata ma in positivo (+0,09%).

