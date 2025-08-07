Borsa: in Europa Francoforte +1,9%, lente su Putin-Trump

agenzia

L'indice di Mosca sale del 4,83%. Il Tech trascina lo Stoxx 600

MILANO, 07 AGO – Non si arresta il rialzo dei listini europei che hanno preso le misure ai dazi mentre aumentano le speranze di una tregua tra Russia e Ucraina con il Cremlino che ha confermato un vertice tra Putin e Trump nei prossimi giorni . Francoforte sale dell’1,9%, Parigi dell’1,3%. Milano è più staccata e guadagna un più marginale +0,5%. Il listino russo il Moex sale del 4,83%. Lo stoxx 600, l’indice d’area del Vecchio Continente, guadagna quasi un punto con lo slancio dei tecnologici.

