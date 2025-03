Borsa: in Europa indici in rialzo, spinta dai petroliferi

agenzia

MILANO, 25 MAR – Le Borse europee in avvio si impostano al rialzo grazie alla spinta che arriva dai titoli petroliferi. Parigi sale dello 0,25%, Francoforte dello 0,27% e Londra dello 0,26 per cento. Sugli scudi Shell (+1,8%) dopo aver promesso di aumentare i rendimenti per gli investitori rafforzando la sua posizione nel gas naturale liquefatto. Bene il petrolio (il Wti +0,4% a 69,4 dollari) mentre Donald Trump minaccia di ‘punire’ con un dazio del 25% qualsiasi nazione acquisti greggio dal Venezuela e la Cina risponde accusando gli Usa di interferenze con gli affari interni del paese.

