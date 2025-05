Borsa: in Europa si amplia il calo, Easyjet -4%

agenzia

Milano -1% con Stellantis e Cucinelli

MILANO, 22 MAG – Scivolano sempre più in rosso i listini delle Borse in Europa. Londra cede lo 0,7%, Parigi l’1%, Francoforte lo 0,9%, Madrid lo 0,99%, Milano l’1,05 per cento mentre salgono le preoccupazioni per l’aumento dei rendimenti obbligazionari. EasyJet cede il 4% dopo le perdite annunciate sopra le attese, a Milano Stellantis sprofonda (-3,1%) insieme a Brunello Cucinelli (-3%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA