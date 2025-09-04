Borsa: in Europa tonfo aerei low cost, Easyjet -3,6%

agenzia

Tonfo Sanofi -10%, bene Publicis +2,3%

MILANO, 04 SET – Le Borse in Europa procedono caute e solo Parigi resta indietro (-0,44%). Londra si è portata sulla parità, Milano si è appiattita e Francoforte sale dello 0,29 per cento, tutte in attesa del rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti. Le vendite colpiscono il settore viaggi e tempo, con EasyJet in calo del 3,64% e Ryanair del 2,99% dopo un profit warning di Jet2 (-25%). Sugli scudi i titoli dei media con Publicis in rialzo del 2,34% dopo che l’amministratore delegato Arthur Sadoun ha espresso fiducia nel secondo semestre. Le azioni di Sanofi (-10%) sono crollate dopo un deludente risultato di uno studio clinico per un farmaco per l’eczema. A Piazza Affari resta in evidenza Tim (+1,6%) ma l’attenzione è per Leonardo che cede il 3,3% e i titoli del risiko bancario con Mediobanca in ribasso del 2,54% e Mps del 2,99 per cento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA