Borsa Italiana, Ftse Mib potrebbe non essere aggiornato

agenzia

Fermo anche l'indice Ftse 100 di Londra

MILANO, 19 LUG – Borsa Italiana ha reso noto che il “valore dell’indice Ftse Mib potrebbe non essere aggiornato”. Il problema rientra nell’ambito dei disagi informatici a livello globale. L’indice Ftse Mib è fermo da alcuni minuti con un calo dello 0,70 per cento. Anche l’indice Ftse 100 di Londra è fermo da alcuni minuti e registra un calo dello 0,53 per cento.

