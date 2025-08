Borsa: l’Asia cauta in attesa di chiarezza sui dazi, sale Sidney

agenzia

Il leggero rialzo i futures sull'avvio dei listini europei

MILANO, 06 AGO – Mercati azionari asiatici in leggera tendenza positiva in attesa di chiarezza sui dazi Usa e sulle scelte della Federal reserve. La Borsa di Tokyo sale di circa mezzo punto percentuale in chiusura, con Hong Kong piatta e i listini cinesi in lieve rialzo. Sulla parità anche Seul, mentre Sidney segna una crescita dello 0,8%. Il leggero aumento i futures sull’avvio dei mercati europei, con Londra incerta.

