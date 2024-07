Borsa: l’Asia chiude cauta, future su Parigi positivi dopo voto

agenzia

Bene anche le previsioni di apertura per Milano e Madrid

MILANO, 01 LUG – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico generalmente piatti, con gli operatori che sembrano attendere soprattutto le mosse della Federal reserve, mentre guardano meno alle elezioni francesi. Tokyo sta chiudendo con gli indici attorno alla parità, Hong Kong è chiusa per festività, le Borse di Shanghai (+0,5%) e Shenzhen (+0,2%) si muovono in marginale rialzo. In aumento dello 0,1% Seul, in calo dello 0,2% Sidney. I future sull’avvio dei listini europei sono invece chiaramente positivi, con quelli su Parigi in aumento di circa due punti percentuali dopo il primo turno del voto. Bene le previsioni di apertura a Milano e Madrid, leggermente più cauta Francoforte.

