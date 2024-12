Borsa: l’Asia chiude contrastata in vista della Fed

agenzia

In calo Tokyo, sale la Cina. Lo yen stabile sul dollaro

MILANO, 18 DIC – Le Borse asiatiche chiudono contrastate in vista della riunione della Fed. Gli investitori sono pronti all’ulteriore allentamento della politica monetaria mentre si guarda all’andamento della crescita economica della Cina. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche e la posizione del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. In calo Tokyo (-0,72%). Sul fronte valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro, a 153,30, alla vigilia della riunione della Bank of Japan che, secondo gli analisti, lascerà i tassi invariati, e sull’euro, a 161,20. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+1%), Shanghai (+0,6%), Shenzhen (+0,5%), Seul (+1,1%). In flessione Mumbai (-0,7%). Sul fronte macroeconomico, dopo l’inflazione del Regno Unito, è attesa anche quella dell’Eurozona. Dagli Stati uniti previsti i nuovi cantieri, le licenze edilizie e le variazioni settimanale delle scorte di petrolio.

