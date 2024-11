Borsa: l’Asia chiude contrastata, si guarda all’economia cinese

agenzia

In rialzo Tokyo, giù Hong Kong. Lo yen si rafforza sul dollaro

MILANO, 28 NOV – Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso, mentre si valuta l’andamento della crescita economica della Cina. Gli investitori sono a caccia di indizi sulle misure di stimolo che saranno decise da Pechino. Sui mercati resta centrale il nodo del taglio dei tassi da parte delle banche centrali. In rialzo Tokyo (+0,56%). Sul fronte valutario la divisa nipponica prosegue la fase di rafforzamento sul dollaro, a 151,62 e sull’euro a 159,90. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-1,3%), Shanghai (-0,45%), Shenzhen (-0,68%) e Mumbai (-0,88%). Poco mossa Seul (+0,06%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l’inflazione della Spagna e della Germania. Dall’Italia la fiducia dei consumatori e delle imprese e i prezzi alla produzione. Dall’Eurozona la fiducia dei consumatori in seconda lettura. Chiusa Wall Street per il giorno del ringraziamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA