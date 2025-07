Borsa: l’Asia chiude fiacca tra dazi e scommesse sui tassi

agenzia

Poco mossa Tokyo. Lo yen si rafforza sul dollaro

MILANO, 16 LUG – Borse asiatiche fiacche in chiusura di giornata. I mercati scommettono su un rinvio del taglio dei tassi d’interesse da parte della Fed, dopo il dato sull’inflazione americana. Sotto i riflettori resta il tema dei dazi, mentre si attendono le prossime mosse di Donald Trump. Poco mossa Tokyo (-0,04%). Sul fronte valutario, la divisa nipponica si rafforza sul dollaro a 148,66, e sull’euro a 172,82. A contrattazioni ancora in corso deboli Hong Kong (+0,14%), Shanghai (-0,07%), Shenzhen (+0,04%), Seul (-0,9%) e Mumbai (-0,01%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l’inflazione del Regno Unito e quella dell’Italia in seconda lettura, e la bilancia commerciale dell’Eurozona. Dagli Stati Uniti i prezzi alla produzione ed i verbali della Fed.

