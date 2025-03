Borsa: l’Asia chiude in calo tra dazi e banche centrali

agenzia

Fiacca Tokyo, scivola la Cina. Lo yen si rafforza sul dollaro

MILANO, 21 MAR – Le Borse asiatiche chiudono in calo mentre aumentano i timori per i dazi annunciati da Donald Trump. I mercati cercano indizi sulle prossime mosse delle banche centrali, con l’amministrazione statunitense che chiede alla Fed di tagliare i tassi d’interesse. Fiacca Tokyo (-0,20%), mentre rallenta l’inflazione a febbraio. Sul fronte dei cambi lo yen sale sul dollaro a un livello di 149,39, e sull’euro a 161,88. A contrattazioni ancora in corso sono in netto calo Hong Kong (-1,9%), Shanghai (-1,3%) e Shenzhen (-1,8%). Positive Seul (+0,2%) e Mumbai (+0,8%). Giornata scarna di indicatori macroeconomici, mentre si guarda alla scadenza di opzioni e future in Europa e Stati Uniti. Negli Stati Uniti è previsto il discorso del componente della Fed John Williams.

