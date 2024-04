Borsa: l’Asia chiude in calo, vede allontanarsi taglio dei tassi

agenzia

Negativa Tokyo (-0,97%), lo yen stabile sul dollaro

MILANO, 03 APR – Le Borse asiatiche chiudono in calo con i mercati che vedono allontanarsi il taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Una serie di indicatori macroeconomici e le dichiarazioni di alcuni banchieri centrali hanno alimentato l’ipotesi che la Fed ritarderà l’allentamento della politica monetaria. Intanto è atteso il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, alla Stanford Society. Negativa Tokyo (-0,97%). Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 151,60, e si svaluta sull’euro a 163,30. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione Hong Kong (-1,17%), Shanghai (-0,16%), Shenzhen (-0,64%) e Seul (-1,45%). Poco mossa Mumbai (+0,07%). Sul fronte dei dati macroeconomici in arrivo il tasso di disoccupazione dell’Italia e dell’Eurozona. Dagli Stati uniti l’indice S&P Pmi dei servizi e le variazioni settimanali delle scorte petrolio (Eia).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA