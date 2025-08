Borsa: l’Asia chiude in crescita, bene Seul e Sidney

agenzia

In marginale rialzo i futures sull'avvio dell'Europa

MILANO, 05 AGO – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico positivi sull’ottimismo per un taglio dei tassi Usa in settembre e dopo gli indici Pmi cinesi di nuovo brillanti. La Borsa di Tokyo sta chiudendo in rialzo dello 0,6% e Hong Kong di mezzo punto percentuale, con i listini cinesi di Shenzhen e Shanghai in leggero aumento. Bene soprattutto Seul e Sidney, che salgono rispettivamente dell’1,5% e dell’1,2%. In marginale territorio positivo i futures sull’avvio dei mercati europei.

