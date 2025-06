Borsa: l’Asia in cauto rialzo in attesa di Bce e dati Usa

agenzia

Deboli i future su Europa e Usa, dollaro sopra 1,14 con l'euro

MILANO, 05 GIU – Borsa asiatiche cautamente positive con la maggior parte dei listini in rialzo frazionale ad accezione di Tokyo (-0,5%). Seul guida i progressi (+1,3%) distanziando Hong Kong (+0,6%) e Shenzhen (+0,4%) mentre sono poco mosse Shanghai (+0,1%) e Sydney (-0,03%). Fiacchi i future sull’Europa e su Wall Street con gli investitori alla finestra in attesa delle decisioni della Bce e dei dati americani sui sussidi di disoccupazione. Ritracciano leggermente i Treasury americani, i cui rendimenti salgono di un punto base al 4,36% dopo la corsa di ieri in scia alle scommesse, alimentate dalla debolezza dell’economia a stelle e strisce, di due tagli dei tassi da parte della Fed quest’anno. Continua la fase di debolezza del dollaro, che continua a scambiare sopra quota 1,14 con l’euro. Oggi la Bce dovrebbe ridurre di 25 punti base il costo del denaro e dare indicazioni su come intende muoversi in uno scenario reso molto incerto dalla politica commerciale di Donald Trump. Sul fronte energetico il petrolio è poco mosso, con il Wti che cede lo 0,1% a 62,77 dollari al barile mentre continua la corsa dell’oro, in progresso dello 0,5% a 3.367 dollari l’oncia.

