Borsa: l’Asia in rialzo ritocca i massimi storici

Positiva la Cina dopo la produzione industriale. Chiusa Tokyo

MILANO, 15 SET – Le Borse asiatiche archiviano la seduta in rialzo con l’attenuarsi delle incertezze sui dazi americani e con le attese di un taglio dei tassi da parte della Fed. Nel corso della seduta l’indice d’area Msci Asia Pacific ha raggiunto i 220,71 punti, superando il massimo storico a 220,64 punti toccato a febbraio 2021. A contrattazioni ancora in corso positiva la Cina nonostante i dati sulla produzione industriale. Hong Kong sale dello 0,1%, Shenzhen (+0,6%), mentre è fiacca Shanghai (-0,09%). Sale Seul (+0,3%), poco mossa Mumbai (-0,08%). Tokyo chiusa per festività. Giornata scarna di dati macroeconomici. Dall’Eurozona in arrivo la bilancia commerciale e dagli Stati Uniti l’andamento della manifattura dello Stato di New York.

