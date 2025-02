Borsa: l’Asia piatta in attesa di Powell, debole Hong Kong

agenzia

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei

MILANO, 11 FEB – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico senza una direzione precisa in attesa, tra l’altro, dell’audizione del pomeriggio europeo del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sulle prospettive economiche e sui recenti interventi di politica monetaria davanti alla Commissione economica congiunta del Senato americano. Con la Borsa di Tokyo chiusa per festività, Hong Kong cede lo 0,6%, con Shanghai limata dello 0,1% e Shenzhen dello 0,4%. In rialzo dello 0,4% la chiusura del listino di Seul, mentre Sidney ha concluso sulla parità. Incerti i futures sull’avvio dei mercati europei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA