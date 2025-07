Borsa: l’Europa al palo in attesa dei dati Usa, bene Londra

agenzia

Milano fiacca con Moncler, Buzzi, Unicredit e Mps, corre Campari

MILANO, 03 LUG – Le Borse europee proseguono la seduta poco mosse, con gli investitori che restano in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano. Londra sale dello 0,4%, sollevata anche dalle rassicurazioni di Downing Street sulla fiducia alla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves, Francoforte avanza dello 0,1% mentre Parigi cede lo 0,1% e Milano resta fanalino di coda (-0,3%). Gli investitori si attendono un aumento del tasso di disoccupazione e un rallentamento nelle assunzioni negli Usa per effetto delle politiche commerciali e sull’immigrazione del presidente americano, Donald Trump. Il dollaro resta poco mosso sull’euro, con cui scambia a ridosso di 1,18, mentre recuperano terreno la sterlina (+0,2%) e i Gilt, i titoli di Stato britannici, i cui rendimenti sono in calo di 8 punti base. Il rimbalzo dei Gilt aiuta tutti i titoli di Stato, che guardano anche ai dati americani per avere indicazioni sulla traiettoria dei tassi da parte della Fed. I Btp cedono quasi 4,5 punti base, al 3,46%, mentre lo spread con il Bund si trova ai minimi dal 2010, a 84 punti base. A Piazza Affari faticano Moncler (-1,5%), Buzzi (-1,4%) mentre Unicredit (-1%) e Mps (-1%), guidano i ribassi tra le banche, con lo sconto tra Siena e Mediobanca (-0,4%) che torna a riaprirsi. Tra le utilities fiacche anche A2A (-1%), ed Enel (-0,7%) mentre si muovono in controtendenza Campari (+1,4%), Saipem (+1%), Amplifon (+1%), Unipol (+0,9%) e Azimut (+0,9%).

