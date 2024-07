Borsa: l’Europa apre cauta, trimestrali sotto i riflettori

agenzia

Londra (+0,27%), Francoforte (-0,24%), Parigi (+0,08%)

MILANO, 26 LUG – Borse europee caute in avvio di seduta, dopo la performance negativa della vigilia. Sotto i riflettori ci sono ancora gli esiti delle trimestrali, in modo particolare quelle del settore del lusso, dell’auto e della tecnologia. Dagli Stati Uniti attesa per l’indice dei prezzi, uno degli elementi che sarà valutato dalla Fed per l’allentamento della politica monetaria. Positiva Londra (+0,27%), in calo Francoforte (-0,24%), poco mossa Parigi (+0,08%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA