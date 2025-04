Borsa: l’Europa apre debole in attesa della Bce

agenzia

MILANO, 17 APR – Borse europee deboli in avvio di seduta mentre si attendono la Bce sul taglio dei tassi. I mercati guardano alle tensioni commerciali, mentre si attende l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e Donald Trump. Sul fronte valutario il dollaro riprende fiato sulle principali valute. Avvio in rosso per Londra (-0,57%) e Parigi (-0,25%). Sale Francoforte (+0,57%).

