Borsa: l’Europa apre debole, sguardo alle banche centrali

agenzia

Francoforte (-0,9%), Londra (-0,26%), Parigi (-0,01%)

MILANO, 27 GEN – Le Borse europee aprono deboli nella settimana in cui tornano a riunirsi le banche centrali per decidere sui tassi d’interesse. In settimana sono attese le riunioni della Fed e della Bce, con gli analisti che prevedono una pausa per la banca centrale americana e un ulteriore taglio per quella europea. Sotto i riflettori restano le mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi. Avvio in flessione per Francoforte (-0,9%), Londra (-0,26%) e Parigi (-0,01%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA