Borsa: l’Europa apre in calo coi dazi, Francoforte -0,55%

agenzia

Parigi cede lo 0,48%, Londra lo 0,04% con le tensioni tariffarie

MILANO, 02 GIU – Inizio di settimana in calo per le principali Borse europee. Francoforte cede lo 0,55%, Parigi lo 0,48% e Londra lo 0,04% in scia al riaccendersi delle tensioni sui dazi dopo le accuse reciproche tra Stati Uniti e Cina di violare le intese appena raggiunte in Svizzera e l’annuncio del presidente americano Donald Trump di un rialzo al 50% delle tariffe su alluminio e acciaio.

