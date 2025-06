agenzia

Francoforte (-1,36%), Parigi (-1,22%) e Londra (-0,43%)

MILANO, 13 GIU – Le Borse europee aprono in calo, in scia con i mercati asiatici e con i future in flessione. Sui mercati pesano le tensioni geopolitiche, dopo l’attacco di Israele all’Iran che rischia di aprire un terzo fronte di guerra. Avvio in rosso per Francoforte (-1,36%), Parigi (-1,22%) e Londra (-0,43%).

