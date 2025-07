Borsa: l’Europa apre in calo, pesano i dazi americani

agenzia

Francoforte (-0,89%), Parigi (-0,6%), Londra (+0,03%)

MILANO, 14 LUG – Le Borse europee avviano la seduta in calo dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi al 30% dal primo agosto. I mercati guardano ora alle mosse dell’Unione Europea per un accordo con gli Stati Uniti. In flessione Francoforte (-0,89%) e Parigi (-0,6%). Poco mossa Londra (+0,03%), con il Regno Unito che ha già stretto accordi commerciali con gli Usa.

