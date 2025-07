Borsa: l’Europa apre in calo sui timori per i dazi di Trump

agenzia

Francoforte -0,5%, Parigi -0,4% e Londra -0,1%

MILANO, 11 LUG – Avvio in calo per le Borse europee, nel giorno in cui la Ue riceverà la lettera dell’amministrazione americana che quantificherà i dazi bilaterali che dal primo agosto colpiranno l’Europa in assenza di un accordo. Francoforte cede lo 0,51%, Parigi lo 0,36% e Londra lo 0,06%, con gli investitori preoccupati per l’inasprirsi della politica commerciale americana.

