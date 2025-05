agenzia

Parigi e Francoforte avanzano dello 0,2% alla vigilia della Fed

MILANO, 06 MAG – Avvio in cauto rialzo per le Borse europee alla vigilia della riunione della Fed. Londra ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,32%, Parigi dello 0,2% e Francoforte dello 0,18%.

