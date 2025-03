agenzia

Londra sale dello 0,14% e Parigi dello 0,5%

MILANO, 10 MAR – Avvio in rialzo per le Borse europee. Londra ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,14%, Parigi dello 0,5% e Francoforte, sostenuta dai dati sulla produzione industriale, dello 0,67%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA