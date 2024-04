agenzia

Parigi e Londra in lieve calo, Francoforte invariata

MILANO, 20 MAR – Avvio poco mosso per le Borse europee in attesa delle decisioni della Fed sui tassi in serata. Parigi cede lo 0,02%, Londra lo 0,06% mentre Francoforte è invariata.

