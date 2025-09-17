agenzia
Borsa: l’Europa apre positiva in attesa della Fed
Francoforte (+0,33%), Parigi (+0,29%) e Londra (+0,16%)
MILANO, 17 SET – Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo in vista delle decisioni della Fed sul taglio dei tassi. L’attenzione dei mercati si concentra sulle mosse delle banche centrali, mentre si attendono le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, a Bruxelles. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Apertura in rialzo per Francoforte (+0,33%), Parigi (+0,29%) e Londra (+0,16%).
