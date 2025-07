Borsa: l’Europa attende fiacca le trimestrali, Milano -0,7%

agenzia

A Milano deboli le banche e Stellantis, future Usa in rialzo

MILANO, 21 LUG – Borse europee fiacche e future su Wall Street in lieve rialzo a metà seduta, con gli investitori che si preparano a misurare l’impatto dei dazi di Donald Trump sui risultati aziendali in arrivo dalle due sponde dell’Atlantico. Milano (-0,7%) indossa la maglia nera, appesantita dalle vendite sulle banche, davanti a Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,1%) e Londra (-0,1%). A New York i future sui tre principali indici di Wall Street avanzano dello 0,2% in attesa, domani, dei conti di Coca Cola, General Motors e Texas Instruments. Bene i titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp in calo di quasi 9 punti base in attesa delle indicazioni sui tassi della Bce mentre lo spread con il Bund tedesco di restringe di quasi due punti base a quota 83. A Piazza Affari guida i ribassi Banco Bpm (-2%), in attesa di conoscere le mosse di Unicredit (-0,8%), che domani riunirà il cda per decidere cosa fare della sua ops, in scadenza mercoledì prossimo. Vendite anche su Moncler (-1,8%), Cucinelli (-1,7%) e Campari (-1,6%), con i titoli votati all’export che sperano in un accordo tra Usa ed Europa prima della deadline dell’1 agosto sui dazi. Un assaggio si è avuto da Stellantis, che ha annunciato a sorpresa una perdita di 2,3 miliardi di euro, con il titolo (-0,3%) che ha recuperato gran parte delle perdite della mattinata. Tra i bancari scivolano anche Bper (-1,3%), la cui opas su Sondrio (-1%) si riapre per una settimana, e Mps (-1,2%), nel giorno in cui l’ad Luigi Lovaglio inizia il suo roadshow a New York per promuovere l’ops su Mediobanca (invariata).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA