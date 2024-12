Borsa: l’Europa avanza positiva, svettano Parigi e il lusso

agenzia

Le speranze sul governo spingono la borsa francese. Milano +0,6%

MILANO, 06 DIC – Le Borse europee proseguono in territorio positivo in attesa dell’apertura di Wall Street e dei dati sul mercato del lavoro americano, che a novembre dovrebbe aver creato 220 mila nuovi posti di lavoro secondo le attese degli economisti. Svetta Parigi (+1,3%), che consolida i rialzi dopo che i socialisti hanno aperto alla formazione di un nuovo governo, seguita da Milano (+0,7%) e Francoforte (+0,2%) mentre Londra cede lo 0,1%. A Wall Street, che cercherà indicazioni sulla politica monetaria della Fed nei dati sull’occupazione, i future sono in lieve calo. Sulle Borse europee corrono i titoli del lusso, in scia a un rapporto di Goldman Sachs che ritiene le valutazioni del settore in grado di reggere dopo la recente correzione e promuove a ‘buy’ Moncler (+5,5%) e Prada (+4,9%). Lo spread Btp-Bund, in calo a 107 punti base, continua la manovra di avvicinamento a quota 100 mentre i rendimenti dei Btp sono stabili al 3,19%. Il bitcoin continua a restare sotto i 100 mila dollari (-0,6% a 98.400 dollari) mentre la mossa dell’Opec+, che ha prorogato i tagli alla produzione di petrolio, non salva il greggio dall’ennesimo scivolone, con Wti e Brent in calo dell’1%, rispettivamente, a 67,7 dollari e 71,4 dollari al barile. A Piazza Affari, oltre a Moncler, corrono Stellantis (+3,5%), con Oddo che legge segnali incoraggianti nei messaggio arrivati dal cfo nella conference call con gli analisti di qualche giorno fa. Bene anche Campari (+2,3%), Cucinelli (+2,1%), Erg (+1,8%), Iveco (+1,7%) e Tim (+1,7%). Vendite invece su Diasorin (-1,7%), Tenaris (-1,5%), Bper (-1,1%) e Unipol (-0,7%).

