agenzia

Dopo i 422 andati in fumo nella prima seduta post dazi Usa

MILANO, 04 APR – Altri 819 miliardi di euro sono andati in fumo oggi per le principali borse europee a due giorni dall’annuncio sui dazi del presidente Usa Donald Trump. Il dato si somma ai 422 miliardi della vigilia e porta il saldo negativo a oltre 1.241 miliardi in due giorni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA