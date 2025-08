Borsa: l’Europa calma attende chiarezza sui dazi, Milano +0,3%

agenzia

Piazza Affari spinta dalle banche. Tim recupera, debole Ferrari

MILANO, 06 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente senza movimenti di rilievo, con gli operatori che appaiono in attesa di chiarezza sui dazi Usa e sulle scelte della Federal reserve. Cominciando a guardare alla boa di metà giornata, la Borsa migliore è quella di Madrid, che sale dello 0,6%, seguita da Milano in aumento dello 0,3%. In crescita dello 0,2% Londra e Amsterdam, mentre Parigi e Francoforte salgono dello 0,1%. Euro stabile a 1,158 contro il dollaro e anche lo spread Btp-Bund è tranquillo attorno agli 80 punti base. Nel settore energia il gas scende di un punto percentuale a 34 euro al Megawattora, mentre il petrolio sale dell’1,2% tentando di riprendere quota 66 dollari al barile. In questo contesto in Piazza Affari Mps prosegue il suo rialzo dopo i conti con un aumento del 3,2%, seguita da Mediobanca che sale del 2,5%. Bene dopo la semestrale anche Banco Bpm (+2,1%) e Bper (+1,1%). Tim annulla le perdite del mattino e sale di circa mezzo punto percentuale, mentre Ferrari perde l’1,5% a 381 euro.

